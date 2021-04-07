Москва, , 16:18 — REGNUM Армения надеется на получение большого количества российской вакцины от коронавирусной инфекции, заявил 7 апреля премьер-министр республики Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Пашинян отметил, что страны «очень тесно сотрудничали» в вопросах противодействия пандемии коронавируса.

«Мы получаем завтра первую партию российской вакцины. Это первая партия, можно сказать, символическая, но мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность», — сказал он.

Премьер-министр Армении добавил, что стране требуется миллион доз вакцины. В первой партии — 15 тысяч доз.