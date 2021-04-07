Воронеж, , 16:17 — REGNUM Адвокат задержан по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере в Воронеже, сообщила 7 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

По предварительным данным следствия, в марте 42-летнему адвокату при оказании юридической помощи гражданину стало известно о возможном привлечении к уголовной ответственности ещё одного лица. Адвокат сообщил мужчине в заблуждение о наличии личных связей с сотрудниками правоохранительных органов, с которыми он сможет договориться о непривлечении к уголовной ответственности. Для этого нужно было заплатить два миллиона рублей якобы для дальнейшей передачи следователю. При этом полномочий реально повлиять на правоохранительные органы у адвоката не было.

6 апреля адвокат получил от местного жителя первую часть вознаграждения в 1 млн 300 тысяч рублей. Деньги он присвоил, однако распорядиться деньгами не успел — его задержали на месте преступления сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области при проведении совместных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении адвоката меры пресечения.