Брянск, , 16:19 — REGNUM Исторический рекорд по приросту инвестиций в 2020 году поставлен в Брянской области, сообщили 7 апреля в пресс-службе департамента экономического развития региона.

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В год начала пандемии коронавируса инвестиции в Брянскую область составили почти 74 млрд рублей или 108,2%, что является историческим рекордом. Регионы-соседи не дотянули до 100%, общероссийский показатель отмечен на уровне 98,6%.

В целом, с 2014 года в экономику области было вложено 448 млрд рублей.