Нижний Новгород, , 16:13 — REGNUM Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из ФСБ задержали заместителя ректора одного из вузов Нижнего Новгорода по подозрению в мошенничестве со студенческими стипендиями.

По версии следствия, 49-летний замглавы высшего учебного заведения на протяжении двух последних лет похищал часть денег, выделенных из бюджета на выплату стипендий студентам этого вуза.

При этом он соглашался отдать учащимся стипендии при условии, что те готовы поделиться с ним частью этих денег.

Также стало известно о том, что злоумышленник по той же схеме вымогал «откаты» с сотрудников вуза и приглашенных преподавателей, неправомерно завышая им зарплаты, а затем требовал отдать ему часть денег якобы на нужды учебного заведения.

По предварительной оценке, мошенник нанес возглавляемому им вузу материальный ущерб на сумму более 118 тысяч рублей.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.