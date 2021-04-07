Вашингтон, , 20:52 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 61 775 новых случаев заражения коронавирусом, что указывает на стабильность распространения вируса в стране. Об этом сообщает 7 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 30,85 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 915, а общее число перевалило за отметку в 556 528.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 6149 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Нью-Йорк — 6041. На третьем штат Флорида — 5556.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.