Нижний Новгород, , 16:12 — REGNUM В Автозаводском районе Нижнего Новгорода охранник логистической компании застрелил своего коллегу. Об этом сообщили в Нижегородском региональном управлении Следственного комитета.

По имеющейся информации, трагедия произошла сегодня, 7 апреля, утром на территории фирмы, занимающейся грузоперевозками.

Во время проведения инструктажа работников логистической компании один из ее сотрудников выстрелил из пистолета в своего коллегу. От полученного ранения 23-летний пострадавший скончался на месте.

Против стрелявшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Теперь ему грозит от 6 до 15 лет тюремного заключения.