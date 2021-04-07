Москва, 7 апреля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Россия и Армения смогут восстановить товарооборот между двумя странами, снизившийся в 2020 году. Об этом 7 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин напомнил, что 45% всех капитальных вложений в экономику Армении имеют российское происхождение.

«У нас солидный товарооборот. Вместе с тем за прошлый год, в силу различных причин, прежде всего, связанных с эпидемией коронавируса, мы наблюдаем некоторое снижение. Уверен, что мы в самое ближайшее время сможем не только восстановить этот объём, но и двигаться дальше», — сказал президент России.

Он отметил активную работу, которую ведёт межправительственная комиссия.

По словам Путина, важной составляющей ситуации в регионе «является восстановление торгово-экономических связей и транспортных маршрутов», что даст Армении «новые возможности для развития страны».

Встреча проходит в Москве.