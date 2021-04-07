Малоярославецкий район, Калужская область, , 17:12 — REGNUM В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Парк санатория «Воробьево», что позволит повысить качество экологического надзора и улучшить состояние природных объектов и комплексов. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Парк санатория «Воробьево» Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Особый охраняемый статус природная территория «Парк санатория «Воробьево», расположенная в Малоярославецком районе, получила в 1990 году. Сегодня здесь растут более 3500 деревьев. Памятник природы украшают аллеи из липы мелколистной, ели обыкновенной и лиственницы сибирской, возраст которых не менее ста лет.

Во второй половине XIX века известный отечественный хирург, профессор Сергей Федоров заложил парк, который состоял из регулярной и пейзажной частей, соснового бора и плодового сада. Ежегодно парк и сохранившийся дом Федорова, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, посещают тысячи калужан и гостей области.

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