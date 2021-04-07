Загреб, , 16:03 — REGNUM Проект поправок к Уголовному кодексу Хорватии, предусматривающий лишение свободы за публичное использование символики усташей, четников и фашистов, внесен в парламент Хорватии по инициативе президента еврейской общины Загреба Огнена Крауса, пишет 7 апреля издание Jutarnji list. Это предложение также запретило бы публичное использование усташейского приветствия «За дом готовы».

Парламент Хорватии должен обсудить поправки к Уголовному кодексу, предложенные правящей коалицией во главе с Хорватским демократическим союзом (HDZ), до конца мая.

Президент крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Педжа Грбин заявил, что, если HDZ не примет инициативу Крауса, она направит в парламент новое предложение об изменении Уголовного кодекса.

«Мы надеемся, что они понимают, насколько это важно», — сказал Грбин.

Поправка в Уголовный кодекс, предусматривающая наказание за любое использование усташских, четнических и фашистских символов, была внесена в начале года по инициативе президента еврейской общины Загреба Огнена Крауса. К настоящему времени он организовал три встречи с участием представителей большинства парламентских партий и депутатов от меньшинства.