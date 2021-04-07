Москва, , 16:01 — REGNUM На торгах в Европе 7 апреля нефть сорта Brent подорожала на 1,23%, до $63,38. Покупатели удерживают цену выше уровня $62 за баррель на фоне перспектив более сильного глобального экономического роста, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«В центре внимания остаются переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана.

Госдепартамент США по итогам первого дня переговоров по СВПД в Вене назвал их конструктивными, отметив, что сторонам предстоят сложные дискуссии.

Рост нефтяных котировок сдерживается укреплением доллара и повышением доходности американских облигаций. Цена держится в диапазоне $60,00−65,50 уже 19 дней.

Рынок готов к резкому колебанию, так как очень долго находится в боковом тренде. Трейдеры ждут свежих новостей, которые помогут спрогнозировать будущий спрос на нефть.

Повышение волатильности в нефти ожидается на американской сессии после публикации отчета минэнерго США», — считает эксперт.

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