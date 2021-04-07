Киев, , 16:03 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о переводе языка крымских татар на латиницу. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников 7 апреля во время заседания правительства.

Чиновник рассказал, что подчинённое ему ведомство разработало концепцию развития и популяризации крымско-татарского языка на период с 2022 по 2032 год.

Он также отметил, что на финансирование проекта пойдут деньги местных бюджетов, международных партнёров, частных лиц, а также средства «которые будут взысканы с РФ за вред, причинённый вследствие вооруженной агрессии».

В рамках реализации концепции на Украине планируют издавать новые словари, учебники и методические материалы для преподавания крымско-татарского языка, создать онлайн-платформы, выделить талантливым школьникам стипендии и гранты и прочее. Ключевым пунктом концепции является перевод языка крымских татар на латиницу.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после государственного переворота в Киеве. Вопрос о самоопределении полуострова решался на референдуме, итоги которого Украина так и не признала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Украины, у границы с Крымом командование вооружённых силы страны решило провести учения подразделений территориальной обороны.

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