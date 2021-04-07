Ташкент, , 15:57 — REGNUM В Узбекистане началось поэтапное внедрение системы цифровой маркировки табачной и алкогольной продукции, в том числе пива, сообщили 7 апреля в пресс-службе государственного таможенного комитета.

В рамках этой работы запущена информационная система Asl belgisi («Оригинальный знак»). По состоянию на 1 апреля в системе было зарегистрировано 7,8 тыс. участников оборота алкогольной продукции.

Кроме того, с 1 апреля начата маркировка пивной продукции на трех крупнейших пивных заводах, которые охватывают 77% рынка республики.

В комитете отметили, что Узбекистан стал первой страной в СНГ, запустившей систему цифровой маркировки пива.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта в Узбекистане на 27% увеличили минимальную розничную стоимость коньяка. Один литр коньяка в республике стоит от 49,4 тыс. сумов (367 рублей). Цены также повысились на водку и вино.

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