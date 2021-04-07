Москва, , 15:57 — REGNUM Днем 7 апреля рубль слабеет на Московской бирже. Доллар стоит 77,64 руб. и обновляет-таки торговый диапазон, сдвигая его к 75,50−77,50 руб. Евро стоит 92,33 руб., здесь также смещен торговый коридор в рамки 89,50−92,50 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Что происходит с российской валютой? Во-первых, цены на нефть не впечатляют — баррель Brent стоит $63,25, и он все еще может падать в стоимости, так как расширенное теперь рыночное предложение сырья может не найти спроса.

Во-вторых, Минфин РФ ринулся покупать валюту максимальными с начала 2021 года объемами, что создает больше вопросов, чем ответов.

Есть версия, что это связано с оценками разведанных запасов нефти в РФ и прогнозами по использованию этих ресурсов — если девальвировать рубль, то денег хватит на более долгое время.

Однако очень сомнительно, что Минфин так резво приступил к девальвации «россиянина» именно по этой причине.

Доллар на мировой арене отступает, что в обычное время было бы использовано рублем исключительно себе во благо.

При этом реакции нет, что только доказывает теорию о том, что рубль разыгрывает собственную историю с внутренними причинами», — пояснила эксперт.

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