Бишкек, , 15:55 — REGNUM Премьер-министр Улукбек Марипов вынужден взять под личный контроль вопрос решения проблемы подтопления проезжей части на одном из перекрестков в столице Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По его словам, чиновники с 2014 года никак не могут решить проблему отвода скапливающейся воды на этом участке.

Глава правительства поручил местными органам власти и руководству министерства чрезвычайных ситуаций в сжатые сроки внести предложения и подходящее инженерное решение для решения этой проблемы.

«О каких комфортных условиях может идти речь, когда горожанам во время дождя приходится передвигаться «вплавь». Надо отходить от практики пренебрежительного отношения к исполнению своих прямых служебных обязанностей», — подчеркнул Марипов.