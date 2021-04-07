Москва, , 15:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин 7 апреля провёл встречу с временно исполняющим обязанности главы Тувы Владиславом Ховалыгом.

Глава государства расспросил нового руководителя региона о ситуации и первоочередных проблемах республики. Ховалыг рассказал о возможных приоритетах, отметив, что требуется «неделя-полторы», чтобы ознакомиться с ситуацией лучше.

«Надо входить в курс дел прямо сейчас, немедленно», — сказал президент, пожелав Ховалыге успехов в должности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России отправил в отставку главу Тувы, назначив временно исполняющим обязанности Владислава Хавалыгу, занимавшим пост мэра Кызыла.