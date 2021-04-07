Кызыл, 7 апреля, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности главы Тувы назначен Владислав Ховалыг. Об этом сообщается на сайте администрации президента РФ.

Kremlin.ru Встреча с Владиславом Ховалыгом

Полномочия предыдущего руководителя региона Шолбана Кара-оола прекращены по собственному желанию. Он возглавлял республику с 2007 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый глава Владислав Товарищтайович Ховалыг родился 24 декабря 1967 года, с 2008 по 2018 год являлся мэром республиканской столицы Кызыла.