Москва, , 15:53 — REGNUM «Справедливая Россия» ожидает от послания президента РФ Федеральному собранию объявления о радикальных, социалистических решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов.

«Мы ожидаем, что в послании главы государства будет объявлено о целом ряде радикальных социальных, даже социалистических решений, потому что в своих предыдущих посланиях президент показывал себя настоящим социалистом», — сказал Миронов.

Он надеется услышать об индексации пенсий работающим пенсионерам, о продлении программ льготной ипотеки, а также об альтернативных механизмах решения жилищной проблемы.

«Также ожидаю, что в послании будет затронута тема здравоохранения. На фоне пандемии в этой сфере принимались экстренные меры, но при этом «просела» плановая медпомощь», — подчеркнул парламентарий.

Однако прежде всего, Миронов рассчитывает услышать в послании эффективные решения, направленные на преодоление главной внутренней проблемы страны — растущей бедности населения.

С посланием Федеральному собранию глава государства выступит 21 апреля.

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