Подгорица, , 15:52 — REGNUM Согласно решению правительства Черногории, которое может быть принято 8 апреля на сессии, Черногория может получить еще от 13 до 15 тысяч избирателей, находящихся в Черногории на временном пребывании с временным видом на жительство.

В основном это граждане Сербии, России и Боснии и Герцеговины.

Как пишет CdM, правительство подготовило информацию об изменении указанного решения в той части, которая касается определения легального проживания. Поскольку это не является частью закона, поправки к существующему Постановлению принимаются Правительством на заседании, что позволяет избежать парламентской процедуры.

Одновременно с внесением изменений в постановление о критериях получения черногорского гражданства был подготовлен проект Закона о внесении изменений в Закон о реестрах проживания и пребывания. Он предусматривает, в частности, следующее: обязательное снятие с регистрации места жительства для каждого гражданина Черногории, который эмигрирует в другую страну с намерением проживать там постоянно, а также снятие с регистрации места жительства для граждан Черногории, которые в результате выездной инспекции не будут проживать по зарегистрированному адресу.

Таким образом избирательное право могут потерять более 40 тысяч граждан Черногории, живущих в других странах, так называемые «представители диаспоры».

Оппозиция уже называет эти меры «рецептом уничтожения Черногории» или «угрозой суверенитету».