Пхеньян, , 15:59 — REGNUM С начала пандемии коронавируса по 25 марта 2021 года 22 389 человек в КНДР сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на еженедельный отчёт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно опубликованным данным, что еженедельно в КНДР тестирование проходят более 700 человек.

Известно, что с 19 по 25 марта тест на коронавирус сдали 726 человек. У 148 из них наблюдались симптомы похожие на грипп или ОРВИ.

По сообщениям представителей ВОЗ, случаев заражения не выявлено.

Отметим, что с января 2020 года КНДР полностью закрыла свои границы с целью предотвращения попадания на территорию страны новой коронавирусной инфекции.