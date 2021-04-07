Конья, Турция, , 15:55 — REGNUM Истребитель ВВС Турции NF-5, который взлетел с базы в провинции Конья, потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны.

«Самолет NF-5 турецких ВВС, выполнявший тренировочный полет в Конье, по неизвестной причине в 14:15 потерпел аварию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что пилот разбившейся машины погиб и в настоящее время ведется расследование данного трагического инцидента. Кроме того, минобороны Турции выразило соболезнования семье погибшего пилота.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно, что вертолет Bо-105 эксплуатанта «КузбассФинансЛизинг», следовавший маршрутом Таштагол — Таштагол, не вышел на связь в установленное время.