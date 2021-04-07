Грозный, , 15:50 — REGNUM В Чечне планируется создать центр трансплантологии. Медучреждение станет первым в этой отрасли не только в республике, но и во всем Северо-Кавказском регионе. Специалисты центра будут оказывать необходимую помощь всем нуждающимся из соседних субъектов округа, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Возможности открытия центра трансплантологии в Чечне обсудили министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов и заместители директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Игорь Милосердов и Ирина Антошина. Медучреждение станет филиалом головного учреждения.

«Потребность в оказании трансплантологической помощи как в республике, так и на Северном Кавказе довольно высокая, но для получения этого вида медицинской помощи пациенты вынуждены выезжать в другие регионы. Для удобства пациентов из Чеченской Республики и соседних регионов, а также развития доступности всех видов медицинской помощи необходимо начать с родственной трансплантации и постепенно развивать это направление, — заявил глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов.