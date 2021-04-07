Москва, , 15:51 — REGNUM В первом квартале 2021 года в России перепродажи премиальных машин в возрасте до трёх лет выросли на 5,2% по сравнению с таким же периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчёте специалистов издания «Авито Авто».

При этом значительно выросла средняя стоимость таких автомобилей — на 30,1%, до 3 448 000 рублей. Рост средней цены премиальных авто по отношению к четвёртому кварталу прошлого года составил 11,3%.

Отмечается, что число сделок по продаже премиальных автомобилей в возрасте до трёх лет в России за год выросло заметнее (+5,2%), чем общее количество продаж машин премиум класса на вторичном рынке (+1,8%).

В первом квартале текущего года премиальные автомобили в возрасте до трёх лет чаще всего покупали в Москве и Подмосковье — 46,21% от всех продаж машин данного сегмента в России.

Напомним, по итогам прошлого года на вторичном авторынке России премиальных машин было продано на 6,1% больше, чем в предшествующий год, а средняя цена таких автомобилей выросла на 12,5%, до 2,87 млн рублей.

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