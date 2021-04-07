Москва, , 15:49 — REGNUM В кризисные времена при основательном вбросе денежной массы в виде пособий, дешевых кредитов для бизнеса, различных видов материальной помощи увеличение инфляции — более чем логичная ситуация, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Тут в действие вступает следующая цепочка: выплаты пособий приводят к большему количеству денег в обращении — это в свою очередь приводит к большим тратам со стороны населения — а значит больше тратят компании на амортизацию — больше тратят на производство — больше отпускные цены — больше инфляция. Таким образом, получается, что новые деньги, увеличение обращения, провоцирует рост цен фактически на любую продукцию.

Однако определенно стоит ждать снижение инфляции ближе к концу 2020 года до плановых показателей. Инфляция действительно может снизиться к целевым значениям в 4% ближе к концу года и дело тут в том, что к концу года произойдет стабилизация в мировой экономике, ажиотаж спадет на мировых рынках, цены также стабилизируются. Правда, это не касается импортных товаров — они будут скорректированы по курсовой разнице.

Удорожание цен очень чувствительно еще и потому, что реальные доходы населения сейчас находятся примерно на уровне 2009 года — падение 2020 года было самым сильным за последние 15−20 лет. По оценкам Credit Suisse, падение доходов российских граждан составило 24%.

Помимо этого, не стоит забывать, что есть потребительская инфляция, которая считается через закупку товарной корзины, а есть условная «Росстатовская», которая считается по крупному опту в государственных масштабах. Само самой, что потребительская инфляция в России, как правило, выше как минимум в полтора раза.

Что касается роста цен на определенные товарные группы, то здесь есть доля и картельных сговоров, и сезонного повышения цен, и удорожания импортных комплектующих или удобрений, если речь идет о продуктах питания и мясе.

Что же касается товаров, ввозимых из-за рубежа, то здесь нужно помнить о массивной девальвации рубля, и это тоже серьезно влияет на ценообразование в магазинах.

Однако сегодня мы далеки от тех панических настроений 2014 года, когда население ринулось скупать бытовую технику в надежде сохранить таким образом сбережения.

Сейчас, как ни странно, цены на многие товарные группы в магазинах зависят от внешней политики — чем сильнее будет обостряться ситуация вокруг Украины, тем глубже будет падать рубль и тем дороже будут товары, производство которых хоть как-то завязано на импорте, будь то сырье или технологии», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России инфляция в годовом выражении в марте ускорилась до 5,8% после 5,7% в феврале и 5,2% в январе.

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