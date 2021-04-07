Братислава, , 15:58 — REGNUM Минздрав Словакии не выступил с ожидаемым заявлением о возможном применении в стране российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V». Об этом сообщает братиславская газета Pravda.

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Представитель Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) Магдалена Юркемикова сообщила, что учреждение не смогло прийти к заключению о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Для этого нужны дополнительные данные.

ГИКЛ уведомил об этом словацкий минздрав, указав, что лабораторные исследования дают представление о качестве российского препаратата, но только их недостаточно для окончательного вывода.

Минздрав обратился в другую лабораторию в Словакии, чтобы проверить безопасность вакцины «Спутник V». Итоги исследований ведомство ожидает на этой неделе. Также минздрав запросил данные об эффективности и безопасности препарата у других стран.

Предполагалось, что минздрав Словакии выступит с заявлением по вакцине «Спутник V» 6 апреля.

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