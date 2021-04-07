Тамбов, , 15:45 — REGNUM В Тамбовской области 7 апреля подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 19 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 345 пациента, в том числе 103 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 424 человека.