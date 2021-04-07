Калуга, , 16:21 — REGNUM В Калужской области стартовал ежегодный месячник санитарной уборки и благоустройства территорий. Он проходит во всех муниципалитетах региона — убирается зимний мусор, приводятся в порядок парки и скверы, улицы и дворы, обновляются бордюры, моются окна и фасады зданий. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Субботник в Перемышле Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Активное участие в субботниках принимают коммунальные службы, сотрудники предприятий и организаций, активные, неравнодушные жители. В рамках месячника основную часть работы выполняют коммунальщики, которые проводят опиловку деревьев, вывозят ветки и скопившийся за зиму мусор, убирают песок с тротуаров и автодорог. Предприятия и организации также убирают прилегающие территории.

В обязательном порядке субботники пройдут на всех благоустроенных в предыдущие годы территориях. Калужская область является активным участником федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту, в 2020 году новый облик получили 139 дворовых и 113 общественных территорий. К концу 2021 года планируется преобразить 171 двор и 95 общественных пространств. С 26 апреля по 31 мая на общероссийской платформе пройдет онлайн-голосование за объекты благоустройства 2022 года. В голосовании участвуют 53 населенных пункта области, перечень территорий состоит из 150 объектов. Победитель голосования в каждом городе или поселке получит новый облик в первую очередь.

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