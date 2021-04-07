Киев, , 15:45 — REGNUM Украина не собирается инициировать обострение конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 7 апреля в интервью изданию «Левый берег».

Чиновник заявил, что Украина ценит жизни своих силовиков, а также возложил ответственность за ситуацию на президента России.

«Будет ли обострение, зависит только от [Владимира] Путина. С нашей стороны мы не планируем никаких обострений, так как ценим жизнь каждого нашего солдата и хотим, чтобы всё как можно скорее закончилось», — сообщил Данилов.

Напомним, РФ является не стороной конфликта в Донбассе, а одним из участников его мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Австрии Александр Щерба резко отреагировал на публикацию в крупном австрийском СМИ, где война в Донбассе была названа гражданской.

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