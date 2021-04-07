Москва, 7 апреля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении отказалась принимать законопроект, позволяющий отказаться от сдачи ЕГЭ тем, кто не планирует получать высшее образование, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Инициатива, внесенная в Госдуму депутатами от «Справедливой России», предполагала замену ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планируют поступать в вузы. ЕГЭ предлагалось оставить только для поступления в вузы, а проводить его предполагается отдельно от выпускных экзаменов.

Комитет Госдумы по образованию выступил против законопроекта. Россия не готова к отмене ЕГЭ в полном объеме, считают в комитете, принятие закона не сможет обеспечить единый поход к оценке знаний на всем образовательном пространстве страны.

Большинство парламентариев согласилось с позицией профильного комитета, инициатива была отклонена.