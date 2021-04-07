Магас, , 15:41 — REGNUM В Ингушетии задержан мужчина, обстрелявший автомобиль «Газель» и ранивший 15-летнего подростка. Ребенок получил огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости и находится в реанимации. По данному факту в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 2 апреля днем в селении Верхние Ачалуки Малгобекского района. Между двумя мужчинами, один из которых является жителем Ставропольского края, в автомобиле «Газель» произошел конфликт на бытовой почве. Местный житель выстрелил из ружья по машине и случайно попал в несовершеннолетнего, который находился в это время поблизости от места происшествия.

Стрелок задержан, в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.