Брюссель, , 15:40 — REGNUM Пандемия коронавируса — лишь одна из проблем, угрожающих расколоть Евросоюз. Будущие проекты приведут к новым противоречиям, пишет журналистка британского издания Daily Express Алессандра Скотто Ди Сантоло.

Она отмечает, что на протяжении последнего года пандемия проверяет на солидарность и единство лидеров ЕС. Проект Евросоюза оказался весьма хрупким.

Будущие проекты уже порождают противоречия между некоторыми странами. Так, канадский историк Дэвид Марплз указывает на последствия строительства трубопровода «Северный поток — 2». Проект уже привёл к разладу в отношениях ФРГ с другими государствами ЕС.

Дополнительную напряжённость означают проблемы в отношениях России и ЕС. Одни страны выступают за развитие сотрудничества с Москвой, другие не приемлют власть Владимира Путина.

Венгрия в открытую занимается антилиберализмом, в Польше партия «Закон и справедливость» не может определиться с вопросом об абортах. Проблему представляет приём новых членов и расширение объединения стран, отмечает Марплз в беседе с изданием Tehran Times.

Историк задаётся вопросом, нужно ли принимать в ЕС Турцию, допускать вступление Украины, Белоруссии и других стран. Считать ли Россию соперником ЕС или можно работать вместе. Он назвал такой вариант вероятным в перспективе, так как часть России с развитой промышленностью географически расположена в Европе.