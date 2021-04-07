7 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Уральская редакция ИА REGNUM, , 19:41 — REGNUM Уголовное дело против челябинца, разместившего в соцсети пост о подготовке массового убийства, прекращено, а на Ямале завершается второй форум коренных малочисленных народов. Об интересном и актуальном — в обзоре ИА REGNUM за 7 апреля.

Аноним Иван Шилов © ИА REGNUM

Лужу назвали в честь мэра

В Североуральске Свердловской области одну из луж назвали именем главы города Василия Матюшенко. Она находится во дворе дома на улице 50 лет СУБРа, сообщает паблик «Типичный Североуральск».

«Жители города, довольные тем, как народно избранный мэр навел порядок во дворах, нарекли именем Василия Матюшенко лужу, образовавшуюся во дворе многоквартирного дома по улице 50 лет СУБРа. Специально, говорят, большую выбрали, чтобы всем мимо ходящим была видна народная любовь к градоначальнику», — иронизируют авторы идеи.

Свои слова они подкрепили фотографией с табличкой и пообещали следить за судьбой лужи. Посетители паблика не остались равнодушными и поспешили высказаться по наболевшей у некоторых граждан теме.

«Такие таблички нужно ставить по всему городу», — считает Сергей Л. По его словам, подобное творится на мосту по улице Ленина, где вода постоянно. «У автодрома рядом со школой море раскинулось, а там пешеходный переход», — добавил местный житель.

Галя К. со своей стороны отмечает, что мэр тут ни при чём, а такими лужами занимаются управляющие компании. А Надежда С. пишет: «Какая колоритная лужа, какой страшный забор у палисадника! Как в негритянском гетто в США в середине прошлого века…».

А Катя Б. информирует граждан о том, что летом в том дворе ожидается ремонт и лужу должны ликвидировать. С каждой квартиры на благоустройство территории было сдано по 400 рублей.

Отметим, в администрации Североуральска отреагировали на креатив местных жителей и отметили, что обращаться нужно в управляющую компанию. Мэрия не имеет права делать их работу. В то же время чиновники пообещали поддержать горожан и помочь им добиться видимой работы от управляющих компаний.

«Администрация Североуральска, со своей стороны, всегда встает на сторону жителей города и помогает решить проблему — либо напрямую обратив внимание управляющей организации на ненадлежащее исполнение ею своих обязанностей, либо через обращение в прокуратуру, если та не хочет добросовестно выполнять свою работу», — подчеркнули в мэрии.

Кроме того, жителям дворов, в которых есть подобные проблемы, не решаемые ответственными организациями, чиновники предлагают подойти 10 апреля к 10:00 по местному времени к зданию администрации и совместно со специалистом пройти по этим участкам. Жители смогут зафиксировать вместе со специалистом мэрии конкретные ситуации во дворах, а администрация города в рамках закона окажет всестороннюю помощь для решения этих проблем.

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Василий Матюшенко Adm-severouralsk.ru

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ФСБ в мэрии Златоуста

7 апреля сотрудники ФСБ нагрянули в мэрию Златоуста. Они провели выемку документов, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Как пояснили журналистам в спецслужбе, мероприятие было в рамках проверки оперативной информации.

В комментариях к публикациям об этом некоторые граждане полагают, что всё это — показательная порка перед грядущими выборами депутатов Госдумы. А один из интернет-пользователей пожаловался на то, что в поликлиниках не хватает врачей. «А деньги куда тратят?» — задался вопросом гражданин.

Об этом: На Урале ФСБ изымает документы в мэрии Златоуста

Исповедь мошенницы

Интерес у челябинцев вызвала исповедь телефонной мошенницы. Интервью с ней опубликовал портал 74.ru. Якобы она позвонила журналисту, чтобы обмануть, а в итоге сама разоткровенничалась. Рассказала, что звонит в Россию с Украины, посетовала на то, что у людей на карточках нет денег, а под конец даже расплакалась.

Казалось бы, ну мошенница и мошенница. Мало ли их. Но тема телефонного мошенничества уже который год более чем актуальна. Один из последних на Урале случаев — свердловчанка, профессор вуза, кстати, перевела звонившим 1,3 миллиона рублей. Поэтому тема злободневная и интерес граждан к ней вполне высок. Что и показывают комментарии под публикацией.

«У украинцев совсем плохо с работой. Вот что сделала революция достоинства», — считает один из интернет-пользователей.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Жалко людей! И тех, и других! Свобода нам дала полные полки магазинов, свободу выбора и передвижений, но забрала у нас совесть и целомудрие», — пишет ещё один форумчанин.

Форум малочисленных народов

На Ямале заканчивает работу II форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Одним из его решений стало переизбрание главы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера.

Объединение снова возглавил член Совета Федерации от ЯНАО Григорий Ледков. Всего на Ямале живут более 48 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера. Из них более 18 тыс. ведут кочевой образ жизни.

Также по теме: Сенатор из ЯНАО возглавил Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера

Колумбайнер без наказания

СКР прекратил дело в отношении колумбайнера из Челябинска Дениса К., которого обвиняли в подготовке массового убийства. Следователи не нашли в его действиях состава преступления.

В сентябре 2020 года 18-летний гражданин разместил в соцсети пост о подготовке массового убийства. Дома у него изъяли ножи, а его самого задержали. Была проведена психиатрическая экспертиза, которая не выявила у него отклонений. Также не нашлось доказательств того, что он планировал совершить преступление.

За заведомо ложное сообщение о терроризме его также не накажут. Дело закрыли в связи с деятельным раскаянием.

Следственный комитет Sledcom.ru

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Под угрозой обрушения

В Тюмени из-за угрозы обрушения закрывают детский сад на территории микрорайона Утяшево. Он был единственным в этом микрорайоне.

О принятом решении журналистам рассказал отец одного из воспитанников. Изданию 72.ru он пояснил, что родители в шоке.

Директор детсада № 151 Светлана Орехова в свою очередь рассказала изданию, что детей перераспределят по другим детсадам. Перевод каждого ребёнка обсудят индивидуально с его родителями. Сотрудники тоже не останутся без работы. Она добавила, что эта мера вынужденная. С началом весны в фундаменте здания возникли трещины. «Подвергать опасности жизни и здоровье детей и сотрудников детсада мы не можем», — отметила руководитель.

Об этом: В Тюмени из-за опасности обрушения закрывают детский сад

На местных форумах активно обсуждают ситуацию с детсадом. Граждане напоминают, что капитальный ремонт здания собирались провести ещё в 2016 году. Однако не сложилось.

«И ещё интересно, а куда делись деньги, выделенные в 2016 году на капитальный ремонт садика?» — спрашивает один из форумчан.

Смерть главврача

В Оренбурге 7 апреля скончался главный врач госпиталя ветеранов войн Владимир Сукач. Ему было 66 лет.

Сукач Владимир Михайлович Ookpgvv.ru

В 1978 году Сукач окончил с отличием Оренбургский государственный медицинский институт и связал свою жизнь с медициной. Главврачом госпиталя его назначили 18 мая 2004 года. Кандидат медицинских наук также известен тем, что был новатором по внедрению в практику. В 2011 году ему присвоили звание «Заслуженный врач РФ».

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Парад — на новом месте

В Перми изменили место проведения парада ко Дню Победы. 9 мая он состоится на улице Ленина. Там же запланировано и прохождение колонны «Бессмертного полка».

Праздничное мероприятие было перенесено по причине ремонтных работ на Октябрьской площади. Известно, что в параде примут участие 20 парадных расчетов, а также 18 единиц военной техники. Кроме того, над улицей Ленина пролетят истребители «Миг-31».

Подробнее: В Перми перенесли место для проведения парада в честь Дня Победы

Парад Победы в Перми Gorodperm.ru

Экс-мэр требует от государства 25 миллионов рублей

Бывший глава Сургута (Югра) Дмитрий Попов требует от государства почти 25 миллионов рублей. Заявление поступило в Сургутский горсуд.

«Поступило ходатайство Попова Дмитрия Валерьевича о возмещении имущественного вреда реабилитированному, обязании прокурора г. Сургута принести от имени государства извинения за причиненный вред. Судебное заседание по рассмотрению ходатайства Попова Дмитрия Валерьевича назначено на 20 апреля 2021 года в 16 часов 00 минут», — сообщает пресс-служба суда.

Попов возглавлял Сургут в 2010—2016 годах. А затем он стал фигурантом уголовного дела. В частности, его обвиняли в превышении полномочий. В итоге суд его оправдал и признал за ним право на реабилитацию.

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