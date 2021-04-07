Москва, , 15:43 — REGNUM Российский актер Александр Гаспарьянц, который играл в телесериале «След» и фильме «Три вокзала — три сестры», ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Об этом 7 апреля сообщает сайт Кино-Театр.ру.

Отмечается, что актёр скончался 4 апреля. При этом причины смерти Гаспарьянца не уточняются, дата и место похорон не сообщаются.

Александр Гаспарьянц родился в 1953 году, окончил драматическую студию при Московском центральном детском театре и Военное училище связи КГБ при СМ СССР. Также в 1988 году окончил Московский государственный институт культуры. В 2000-е года начал активно сниматься в телесериалах. Он известен исполнением ролей в кинокартинах «Три вокзала — три сестры» (2008), «Пока живу, люблю» (2013), а также в телесериале «След» (2007).