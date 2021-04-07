Москва, , 15:35 — REGNUM В одну из больниц Москвы доставлен водитель, получивший ножевое ранение во время дорожного конфликта, сообщает 7 апреля ТАСС со ссылкой на информацию ГУ МВД России по столице.

Конфликт произошёл на Ленинском проспекте возле дома 11/2 после ДТП. Во время потасовки один участников получил ножевое ранение, после чего был госпитализирован. Его оппонент задержан и доставлен в отдел полиции. Началась проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

На Ленинском проспекте 7 апреля «Газель» столкнулась с двумя легковыми автомобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле троллейбус столкнулся с «Шевроле Лачетти», пострадал водитель легкового автомобиля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле водитель легковушки пострадал в ДТП с троллейбусом