Самара, 7 апреля 2021, 15:40 — REGNUM Навигационный период в Самарской области начался с работы ледокольного флота региона. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что 6 апреля 2021 года буксир-толкач «Портовый-13» и дизель-электроход «Шлюзовой-145» освободили протоку Рождественская воложка от льда и проложили маршрут для пассажирских теплоходов.
Согласно планам, первую неделю теплоходы на маршруте Самара-Рождествено будут работать с 6:00 часов до 19:00 часов. Они будут совершать 14 рейсов. Начиная со второй недели время их работы будет увеличено до 21:00 часа. Отправляться они будут каждый час.
Отмечается, что водный транспорт является единственным видом сообщения для 6500 жителей Рождествено с городом Самарой.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самару доставили три новых судна на воздушной подушке.