Самара, , 15:40 — REGNUM Навигационный период в Самарской области начался с работы ледокольного флота региона. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 6 апреля 2021 года буксир-толкач «Портовый-13» и дизель-электроход «Шлюзовой-145» освободили протоку Рождественская воложка от льда и проложили маршрут для пассажирских теплоходов.

«В этом году поздняя навигация, ледовая обстановка тяжелая, поэтому мы судна направляем для помощи, для проводки первых пассажирских рейсов до села Рождествено. Несмотря на то, что Волга уже вскрылась и ушла, боковые протоки ещё забиты. Лед очень тяжелый, до 80 см толщиной», — передает слова первого заместителя гендиректора АО «Самарский речной порт» Сергея Шептуна пресс-служба ведомства.

Согласно планам, первую неделю теплоходы на маршруте Самара-Рождествено будут работать с 6:00 часов до 19:00 часов. Они будут совершать 14 рейсов. Начиная со второй недели время их работы будет увеличено до 21:00 часа. Отправляться они будут каждый час.

Отмечается, что водный транспорт является единственным видом сообщения для 6500 жителей Рождествено с городом Самарой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самару доставили три новых судна на воздушной подушке.