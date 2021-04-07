Ульяновск, , 15:34 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году продолжится поддержка садоводческих хозяйств. Из регионального бюджета выделено 86 млн рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос о введении дополнительных маршрутов для дачников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова.

В 2021 году продолжатся работы по энергообеспечению садоводческих товариществ, строительству и ремонту дорог. В частности, из бюджета планируется направить 20 млн рублей на подъездные дороги к 15 садовым обществам. Также в планах — замена 40 км водопроводных сетей, ремонт линий электропередач в 15 садовых обществах, обновление девяти насосных станций,

В целом в 2021 году на развитие садоводческого движения планируется направить 86 млн рублей.

Региональные власти отмечают, что в текущем сезоне сохранятся все действующие маршруты и тарифы. В настоящее время совместно с председателями СНТ обсуждается вопрос о необходимости открытия дополнительных маршрутов по Ульяновскудля возможности проезда до садовых участков.

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Всего в Ульяновской области насчитывается свыше 165 тыс. дачных и садовых участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области на ремонт дорог к дачным участкам выделено 15,1 млн рублей, также заменили 27 км водовода и модернизировали семь насосных станций.

Также в 2020 году с учётом пандемии коронавируса была разработаны «стандарты безопасности» для дачников и садоводов. Тогда дачный сезон в регионе должен быть начаться 15 апреля с запуском дополнительных маршрутов, но затем его перенесли на начало мая.