7 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

В громкий скандал вокруг компании «Зерно Сибири» оказался так или иначе втянут губернатор Омской области Александр Бурков. Имиджевые потери перед выборами в Госдуму также могут понести и партия «Справедливая Россия» (теперь — «Справедливая Россия — патриоты — за правду»), и непосредственно Сергей Миронов.

Татьяна Иващенко, , 19:26 — REGNUM В Омской области разворачивается громкий скандал, в который так или иначе оказался втянут губернатор региона Александр Бурков.

Губернатор Омской области Александр Бурков Иван Шилов © ИА REGNUM

5 апреля следственное управление СКР по Омской области сообщило о том, что в Омске расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении коммерческой организации. По данным ведомства, фигурантами дела стали экс-директор АО «Логистическая компания «Зерно Сибири», экс-директор ООО «Дары Сибири», директор ООО «Глобал-С» и депутат Курской областной думы. Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2019—2020 годах обвиняемые «совершили хищение денежных средств АО «Логистическая компания «Зерно Сибири» на общую сумму более 98,9 млн рублей».

Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия. Четвёртый обвиняемый — депутат — объявлен в федеральный розыск. Расследование продолжается.

В этот же день, 5 апреля, омский губернатор Александр Бурков провёл онлайн-встречу с местными блогерами и журналистами. Первый же вопрос касался ситуации вокруг «Зерна Сибири». Задавший этот вопрос блогер Василий Епанчинцев назвал его «остро стоящим на повестке».

«Силовики занимаются нашей логистической компанией «Зерно Сибири», в своё время её создание было инициировано вами (губернатором Бурковым — прим. ИА REGNUM). Вы говорили, что омские аграрии научились выращивать зерно, настала пора научиться его продавать. Так получилось, что, по версии следствия, там работало целое преступное сообщество во главе с вашим бывшим советником Александром Четвериковым, которого теперь ищут. И пропало сто миллионов рублей. Получается, наших омских аграриев обманули. Что там произошло на самом деле? Хотелось бы узнать вашу точку зрения», — спросил блогер у губернатора.

Сообщение СКР по Омской области Скриншот omsk.sledcom.ru

В ответ Бурков первым делом заявил, что «товарищ Четвериков (ныне депутат Курской областной думы VI созыва — прим. ИА REGNUM) никогда не был советником губернатора»:

«Он являлся сторонником по партии «Справедливая Россия». Мы с ним депутатствовали в Государственной думе, мы действительно с ним знакомы, и он проявлял интерес в поддержке аграриев Омской области».

"По итогам проверки финансово-контрольного управления губернатора, это было начало 2019 года, мною было отписан этот акт в нашу областную прокуратуру и в управление внутренних дел — провести проверку и по мере необходимости возбудить уголовное дело. По фактам нашего акта следствие провело проверку и возбудило уголовное дело», — рассказал Бурков.

По словам губернатора, в процессе работы следствия была возвращена «львиная доля средств», «невозвращёнными» сейчас остаются порядка 30 млн рублей:

«Здесь я был инициатором возбуждения этого уголовного дела. Я надеюсь, что правоохранительные органы доведут это дело до конца».

В завершении Бурков ещё раз обратил внимание на то, что Четвериков не являлся его советником.

Губернатор Омской области Александр Бурков во время прямого эфира 5 апреля Цитата из видео. omskportal.ru

6 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ситуацию прокомментировал справоросс и депутат Александр Четвериков.

«12 сентября 2019 года в Омской области было создано АО ЛК «Зерно Сибири». Проект анонсировался громко, планировалось торговать на рынках Азии», — пишет он, утверждая, что основой стратегической разработки проекта стала его докторская диссертация.

Он подчеркнул, что в совете директоров АО «Зерно Сибири» не занимался финансами, а отвечал за стратегию развития. Он также отметил, что первая поставка зерна баржами по Иртышу в Казахстан «показала практическую эффективность проекта».

«Всё вроде шло неплохо, но уже через три месяца, в декабре того же 2019 года, я был вынужден сложить свои полномочия в связи с неразрешимыми разногласиями с губернатором Бурковым и покинуть гостеприимный Омск», — пишет парламентарий, добавляя, что «после этого компания почему-то вдруг отказалась от амбициозных планов».

Депутат не признаёт своей вины по уголовному делу о хищениях в компании «Зерно Сибири»:

«В апреле 2021 года в СМИ появились сообщения о якобы хищениях в АО ЛК «Зерно Сибири» на сумму 98 миллионов рублей, осуществленных организованной группой при моём непосредственном участии. Могу сказать совершенно точно, что я не принимал участия в каких-либо хищениях и, насколько известно мне, таковых не имелось в природе».

Он заявил, что информация о хищениях является «вымыслом и инсинуациями, (которые) направлены на сведение личных счётов и умышленную дискредитацию».

«Сложно предположить, что ни с кем до этого не знакомый, приглашённый из другого региона, рядовой член совета директоров смог обхитрить местных чиновников и финансовых воротил, не имея даже доступа к распоряжению средствами. Скорее невозможно», — продолжает депутат.

Комментарий депутата Александра Четверикова на его странице в социальной сети

Причины происходящего он видит в «провале амбициозного проекта», анонсированного перед федеральными властями: «И теперь надо найти крайнего».

Кроме того, Четвериков в своём сообщении допустил громкое обвинение в адрес омского губернатора Александра Буркова. По словам депутата, глава региона якобы вымогал у него 200 млн рублей. Четвериков утверждает, что Бурков и на тот момент, и ранее «лично контролировал всё, что было связано с «Зерном Сибири».

Скандал вокруг «Зерна Сибири» прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. Происходящее он назвал «позором».

"Это позор, разборки, выборы на носу! Всё это подрывает доверие к органам власти. Крайне неприятная история, особенно накануне выборов в Госдуму», — подчеркнул политик.

К обсуждению подключился телеграм-канал «Бузотёры и вороньё».

«Со стороны вся история выглядит как попытка двух поссорившихся бизнес-партнёров публично отстраниться друг от друга. Только происходит всё это в политическом поле и уже сильно рикошетит по имиджу Александра Буркова», — пишет канал.

Расследование дела продолжается. Обнародования его результатов омичи ждут с нетерпением. Однако уже сейчас понятно, что этот скандал так или иначе ударил по имиджу омского губернатора. И не только. Имиджевые потери перед выборами в Госдуму понесёт и партия «Справедливая Россия» (теперь — «Справедливая Россия — патриоты — за правду»), и непосредственно Сергей Миронов. Склока такого масштаба, сопровождаемая столь громкими обвинениями, просто не может пройти для него бесследно.

Справка: Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области в октябре 2017 года. 9 сентября 2018 года был избран губернатором региона. До этого являлся депутатом Госдумы седьмого созыва от Свердловской области по списку партии «Справедливая Россия».

Губернатор Омской области Александр Бурков на российско-казахстанском форуме в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Акционерное общество Логистическая компания (АО ЛК) «Зерно Сибири» создано в Омской области в сентябре 2019 года. Учредителями общества стали правительство Омской области (51%) и крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса региона (49%).

«Основные направления деятельности — торговля сельскохозяйственными товарами, транспортные и логистические услуги, инвестиционная деятельность, оптовые поставки ГСМ, внешнеэкономическая деятельность, услуги по приёмке, подработке и хранению зерна, внедрение технологий производства сельскохозяйственной продукции, реклама и продвижение товарных брендов», — говорится в сообщении на сайте компании.