Киев, 7 апреля 2021, 15:35 — REGNUM Украинские силовики примут участие в семи учениях совместно с силами НАТО. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.
Украина приглашена к участию в следующих учениях НАТО: Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter и Steadfast Leda — перечислили в министерстве.
В пресс-службе также процитировали слова министра обороны Украины Андрея Тарана:
Как сообщало, ранее представитель МИД Германии Ульрике Деммер заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.
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