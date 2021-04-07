Киев, , 15:35 — REGNUM Украинские силовики примут участие в семи учениях совместно с силами НАТО. Об этом сообщила 7 апреля пресс-служба министерства обороны Украины.

Украина приглашена к участию в следующих учениях НАТО: Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter и Steadfast Leda — перечислили в министерстве.

В пресс-службе также процитировали слова министра обороны Украины Андрея Тарана:

«Украинские военные заслужили добрую славу профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса. Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке «коллективной обороны».

Как сообщало, ранее представитель МИД Германии Ульрике Деммер заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня.

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