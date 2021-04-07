Сургут, Югра, , 15:31 — REGNUM Мэр Сургута Андрей Филатов попрощался с подписчиками его депутатской страницы в социальной сети «ВКонтакте». Откроет ли он публичную страницу в соцсетях как градоначальник крупнейшего города Югры, не сообщается.

«Подписчиками этой страницы в основном являются жители Лангепаса и Радужного. Она была напрямую связана с моей депутатской деятельностью. Но на сегодня полномочия депутата завершены, я избран и работаю главой Сургута. Начиная с сегодняшнего дня, наш паблик будет не персональным, а командным, он становится сообществом «Команда Югры в Лангепасе и Радужном». Здесь будет представлена дальнейшая работа в городах моих коллег и однопартийцев. Это команда лидеров и профессионалов, моих единомышленников», — попрощался с избирателями Филатов.

Напомним, до выборов на пост главы Сургута Андрей Филатов был депутатом думы Югры. На пост мэра крупнейшего муниципалитета Югры он был избран 27 февраля 2021 года.