Москва, , 15:29 — REGNUM В эти минуты в здании Московского суда проходит эвакуация, сообщает 7 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что причиной экстренных действий стало сообщение о «минировании» здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начались новые волны ложных сообщений о минировании. Так, в Красноярске и Хабаровске «минировали» школы, на Сахалине — здание суда, а в Югре — здания «дочек» Роснефти.

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