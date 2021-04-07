Мурманск, 12 октября, 2015, 17:27 — ИА Регнум. Грядущие дни инноваций в Мурманске посвятят инновациям в Арктике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

«28−30 октября в Мурманске состоятся II Дни инноваций Мурманской области, —заявили в пресс-службе. — Тема Дней инноваций в 2015 году — «Инновации в Арктике». В условиях, когда Мурманская область приобретает все более важную роль в реализации национальных интересов России в Арктике, одной из важнейших задач, стоящих перед нашим регионом, становится перевод экономики на инновационный путь развития».

В правительстве также подчеркнули, что ключевой темой пленарного заседания в рамках официального открытия Дней инноваций станет рассмотрение вопросов взаимодействия представителей науки и бизнес-сообщества по выявлению спроса на инновационные разработки и технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные неоднократно выражали сомнения насчёт имеющегося потенциала страны в деле освоения Арктики.

В частности, начальник отдела разработки проектов атомных станций малой мощности из Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н. А. Доллежаля (АО «НИКИЭТ») Денис Куликов заявил, Россия в значительной степени отстаёт от своих коллег в освоении Арктики.

В перечне основных проблем, от решения которых напрямую зависит реализация национальных интересов России в Арктике, эксперт обозначил недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, проблемы с промышленной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурами, недостаточно высокая степень обеспечения экологической безопасности в плане разведки, добычи и транспортировки углеводородов.

Другой учёный, заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий Богоявленский считает, что в стратегии есть «такой очень важный практически постулат, свидетельствующий о том, что у нас отсутствует российские современные технические средства и технологии для поиска, разведки, освоения морских месторождений». «Без сомнения, существует оборудование, оно, конечно, не может обеспечить все наши потребности», — заметил учёный.