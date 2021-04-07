Москва, , 15:29 — REGNUM К сожалению, за 20 лет в России не было создано эффективной системы пенсионного обеспечения. Не надо было ничего изобретать — во многих развитых странах такая система давно существует, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Кроме государственного пенсионного фонда в эту систему включены негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и различные структуры коллективных инвестиций, такие как различные инвестфонды.

А ведь пенсионные накопления очень важны не только для самих пенсионеров, но и для государственных финансов, это, так называемые «длинные деньги» которые могут быть инвестированы в проекты с длинным сроком окупаемости — дорожную инфраструктуру, строительство АЭС и т. п.

Возможно сейчас эта инициатива ЦБ сработает. В письме зампреда регулятора В. Чистюхина написано, что эта инициатива поможет «выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов». А это очень важно, так как прямо влияет на выбор граждан о направлении сбережений.

Раньше граждане делали выбор в пользу банковских депозитов, а когда ЦБ стал активно снижать ключевую ставку и хранить деньги в банке стало не выгодно, граждане переориентировались на фондовый рынок, особенно на ИИС, который позволял не только заработать, но и сэкономить на налогах.

Хотя ранее две саморегулируемые пенсионные организации — НАПФ и АНПФ уже предлагали ввести отдельный налоговый вычет именно для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию и перенаправить в сторону НПФ часть сберегаемых гражданами средств.

Сейчас максимальная сумма с которой исчисляется социальный налоговый вычет 120 тыс. руб. в год. Предлагается её увеличить до 400 тыс. руб. в год и вычет тогда составит 52 тыс. руб.

Возможно такое увеличение и поможет НПФ конкурировать с ИИС, количество которых выросло за последние годы более чем в 15 раз. А количество НПФ, наоборот снижается из года в год.

Сейчас по данным ЦБ в стране зарегистрировано 114 негосударственных пенсионных фондов, но многие из них существуют на бумаге, будучи не в силах привлечь сбережения граждан.

Вероятно, что одной инициативы ЦБ недостаточно для формирования эффективной пенсионной системы. Для этого понадобиться и рост производительности труда и увеличение реальных доходов темпами 3−5% в год, и структурные реформы в экономике», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу о налоговых льготах для клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые самостоятельно копят на пенсию, готов поддержать Банк России, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

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