Бишкек, , 15:28 — REGNUM Депутат Акыл Кемелов на заседании комитета парламента Киргизии по экономической и фискальной политике поинтересовался у руководства таможенной службы, есть на киргизской таможне коррупция.

В ответ на это заместитель председателя ГТС Замирбек Карашев заявил, что «коррупции нет, но нельзя исключать человеческий фактор».

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Парламентарий возразил чиновнику, указав ему на то, что тот сам себе противоречит, делая подобные заявления.

«Все прекрасно знают, что на таможне есть коррупция. До этого тоже говорили, что ее нет. И что фактов коррупции нет. Но потом люди, которые раньше работали на таможне, признают вину и выплачивают ущерб государству», — подчеркнул Кемиелов.

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