Махачкала, , 15:28 — REGNUM В Дагестане начали подготовку к Дню Победы. Планируется, что в честь 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в республике будут проведены Вахта памяти, парад Победы, шествие «Бессмертного полка» и другие мероприятия.

Единственным условием станет ограничение ряда их них по количеству участников, сообщил 6 апреля вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов в ходе очередного заседания оперативного штаба.

Так, в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции парад Победы пройдет в городе Каспийске. На него будут приглашены до 250 гостей и 50 волонтёров. В составе колонн пройдут около 1400 военнослужащих, все они должны быть привиты либо иметь достаточный уровень антител. Также предполагается, что в мероприятиях примут участие пять ветеранов Великой Отечественной войны.

В Махачкале 9 мая состоится шествие «Бессмертного полка». Колонны пройдут с площади Ленина в Махачкале до Родопского бульвара, где мероприятия завершатся праздничным концертом.