Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В международном аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» усилены меры безопасности после того, как в аэропорт поступило сообщение о «заминировании» воздушных судов и взлетно-посадочных полос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, управляющая компания аэропорта).

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как рассказали в пресс-службе, сообщение об угрозе поступило около 14:00 мск.

«В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия», — отметили в ВВСС.

Согласно электронному табло, после звонка несколько внутренних рейсов, которые должны были вылететь из «Пулково» около 14 часов дня, задерживаются. Речь идет о рейсах по четырем направлениям: Астрахань, Симферополь, Ульяновск и Ставрополь.