Москва, , 15:27 — REGNUM Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, смягчающий наказание для врачей за непреднамеренные нарушения при работе с наркотическими препаратами, не вводит дополнительных ограничений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов в Госдуме.

«Никаких новых ограничений мы не вводим. Наоборот, освобождаем от уголовной ответственности тех работников медицинских организаций, которые в силу определенных причин утратили вот эти наркотические и психотропные препараты, это было зафиксировано соответствующим образом, а данные препарата не поступили в незаконный оборот», — отметил Зубов.

Законопроект, по его словам, касается примерно 144 уголовных дел в год.

«Это немного, но это конкретные врачи, которые бы привлекались к уголовной ответственности… 16 из них были привлечены к уголовной ответственности, получили реальные сроки, сегодня этого просто не будет», — заверил Зубов.

Действие Уголовного кодекса не будет распространяться на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Например, если упала пробирка, уточнили в Госдуме.

Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.

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