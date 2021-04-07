Бухарест, , 15:30 — REGNUM В сети появились снимки с тестов прототипов семиместной версии Dacia Duster. Об этом сообщается на сайте Autoexpert.

Тестирование прототипов проходит в Румынии. Впервые информация о разработке семиместного Duster появилась четыре года назад. По предварительной информации, румынская компания возродила проект, о котором так долго ничего не было слышно, из-за ухода из модельной линейки бренда Dacia Lodgy MPV.

Отмечается, что семиместная версия кроссовера может получить наименование Grand Duster. Премьера модели ожидается в 2021 году. В длину новинка будет достигать около 4500 мм.

Ожидается, что семиместная версия будет оснащена теми же «движками», что и стандартный Duster. Последний в своей моторной линейке имеет дизельный агрегат на 1,5 л и бензиновом турбодвигатель на 1,3 л.

Ранее стало известно, что седан Dacia Logan получит две комплектации — Essential и Comfort.

Читайте также: Обнародовано видео с новым седаном KIA K8