Нарьян-Мар, , 15:25 — REGNUM Ненецкие депутаты подготовили обращение к правительству РФ и Совету Федерации, в котором предлагают вернуться к прежнему порядку выхода на пенсию жителей Крайнего Севера — с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин.

«Всем же понятно, что два года назад была совершена грубая ошибка. Пора её признать и исправить. Все хорошо помнят, что власть обещала качественно улучшить жизнь людей старшего поколения за счёт значительной прибавки к пенсионным выплатам. Министр финансов Антон Силуанов в телеэфире обещал, что пенсионеры благодаря пенсионной реформе смогут позволить себе отдых на заграничных курортах и так далее», — заявил корреспонденту ИА REGNUM автор обращения, депутат окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ от «Справедливой России» подготовили законопроект о возвращении прежнего возраста выхода на пенсию — для женщин — 55 лет, для мужчин — 60 лет.