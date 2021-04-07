Москва, , 15:29 — REGNUM В ходе встречи в Москве президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе и развития стратегического партнерства двух стран. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

«(Во время встречи) планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавляется, что стороны также собираются в ходе данных переговоров провести обсуждение актуальных вопросов развития стратегического партнерства и союзничества России и Армении, и перспективы взаимодействия двух стран в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

При этом Путин и Пашинян проведут обмен мнениями по начавшемуся в Армении электоральному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и бывший глава Армении Роберт Кочарян пообщались по телефону.