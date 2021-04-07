Москва, 7 апреля, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 апреля проведёт совещание с руководством правительства России, сообщает сайт президента РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Темой обсуждения станет реализация посланий президента РФ Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

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С докладами выступит первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, запланировано участие руководителей Банка России, администрации президента и Общероссийского народного фронта.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.