Волгоград, , 15:29 — REGNUM Продаже на публичных торгах подлежит кинотеатр «Юбилейный» и занимаемый им земельный участок в Волгограде. Решение в отношении объекта культурного наследия регионального значения принял 7 апреля Арбитражный суд Волгоградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

В суд обратился комитет государственной охраны объектов культурного наследия региона. Ведомство просило изъять кинотеатр и землю под ним на улице Героев Сталинграда у собственника ООО «Плюс». Объект культурного наследия регионального значения собираются продать с публичных торгов в порядке федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Суд удовлетворил иск.

Кинотеатр был построен в 1971 году, в 1997 году ему присвоили статус объекта культурного наследия. С 2006 года зданием владеет ООО «Плюс», которое дважды было оштрафовано за неприятие мер по сохранению «Юбилейного». Кинотеатр находится в аварийном состоянии.